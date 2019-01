Sommersæsonen 2019 er på vej til at melde alt udsolgt

SØNDERBORG: Novasol har 16 procent flere udlejninger af feriehuse til sommer i Sønderborg kommune end på samme tid sidste år. DanCenter ligger 15 procent over niveauet ved årets begyndelse i forhold til sidste år, så der er ingen tvivl i feriehusudlejernes sind. 2019 bliver en forrygende udlejnings- og sommersæson.

- Vi kan allerede sige nu, vi kommer til at mangle sommerhuse til udlejning, siger Flemming Møller, Novasol, med en appel om, at går man med overvejelser om at leje sit hus ud, så er der 40.900 skattefrie kroner at hente på at gøre det.

Sidste sommers varmerekord med sol fra en skyfri himmel flere måneder i træk giver store forventninger til den kommende sæson i det danske sommerland. Danskere, tyskere, nordmænd, svenskere og hollændere har allerede booket i hobetal, så der vil blive rift om klapstole og drømmesenge såvel på Als som langs Flensborg Fjord.

- I år falder den danske og den tyske ferie mere sammen end tidligere. Vi betragter højsæson som uge 26-35. De nordlige tyske delstater og danskere har i høj grad ferie samtidig, og det lægger pres på sommerhusene, siger Flemming Møller.

Novasol har 450 huse. DanCenter har 160 i den sydlige del af Østjylland plus Løjt Feriecenter.