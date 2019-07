Sommerrevyen har mødt muren i juli

- Tilbagemeldingerne fra publikum er, at det er en rigtig god revy. Men jeg hører fra vores kollegaer, at det også kniber andre steder landet. Måske har vi ramt en af disse bølgedale. Det har vi prøvet før, og det skal vi komme over. Men det er synd, at det rammer lige nu, hvor Jeanne Boel og Klaus Kristensen skal tage over og har rykket teltpælene op og er flytter hertil, siger Leif Maibom.

Jeg håber, at vi de næste tre uger kan få lidt mere gang i lokalbefolkningen. Men vi skal selvfølgelig også passe på med at klynke. Sådan er vilkårene bare lige nu. Humøret er højt, men det er selvfølgelig sjovest, når de røde lamper er tændt.

Meget kultur koster

Revyparret Leif og Johnna Maibom trækker sig de kommende år mere og mere tilbage for at overlade revyen til Jeanne Boel og hendes mand, Klaus Kristensen, der for nylig er flyttet til Augustenborg.

- Generationsskiftet kan selvfølgelig mærkes, men det har ramt hårdere, end vi havde troet. Det var måske naivt at tro, at det ikke ville påvirke revyen væsentligt, at jeg ikke er med på scenen mere. Der er nok for mange, der har tænkt, at de vil prøve noget andet. Odense Sommerrevy har kostet os mange fynske gæster, siger Leif Maibom.

Desuden mener, Leif Maibom, at en del lokale har valgt revyen fra, samt at et stort kulturudbud i Sønderborg hele sommeren også påvirker revyen.

2017 blev revyens største succes i revyens historie med lutter udsolgte forestillinger og en uges ekstraforestillinger, så det samlede billetsalg endte på 25.808.