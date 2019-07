Tom Jensen kan fejre sit 10. år i revyen i Sønderborg. Han kom til revyen i 1999, og var der i otte år i træk. Så var han i Hjørring i et par år, og er altså nu for 10. gang i Sønderborg. Tom Jensen har været skuespiller siden 1995.

Gaver og taler

De tre jubilarer fejres efter revyens finale med gaver og officielle taler, men for at gøre aftenen ekstra festlig, har Leif Maibom og revyens nye medejer Klaus Kristensen lovet at stå i den udendørs fadølsbar og lege øl-kelnere for en aften.

Samtidig har revyens samarbejdspartner Hotel Sønderborg Strand lavet ekstra billige jubilæumspriser på diverse drikkevarer. Og til de første 400 gæster er der en lille gave.

Nemlig det jubilæums hæfte, der blev udgivet i forbindelse med revyens 35 års jubilæum for nogle år siden. Et hæfte, der indeholder en masse billeder og anekdoter fra mange af revyen medvirkende gennem årene.

Der er fortsat ledige billetter fredag. De kan købes på billet@sommerrevy.dk