Sommerrevy er klar til premiere ved latterfronten

40 forestillinger

Der er solgt 14.300 billetter ud af de 20.000 billetter, der er sat til salg til 40 forestillinger. Sidste år oplevede revyen en tilbagegang med 18.000 solgte billetter.

- Jeg tror, at vi kommer til at stige igen i år. Jeg håber, at vi kan sætte et par ekstraforestillinger på, men det skal billetsalget afgøre, siger Leif Maibom.

Det er andet år, at Leif Maibom ikke selv er med på scenen. Årets hold består af Bjarne Antonisen, Lone Rødbroe, Tom Jensen, John Batz og Jeanne Boel, der de kommende år overtager revyen mere og mere. Foreløbig er ni af årets forestillinger helt udsolgt.