Sommerhuse er booket helt ud i højsæsonen

- Vi har haft fuldt hus på kontoret, da folk hentede nøgler til sommerhusene i lørdags. Sådan vil det også være de kommende lørdage. Vi har hoppeborg og gratis slush ice, så børnene har noget at give sig til, når forældrene er inde at hente nøglen til sommerhuset. Som noget nyt melder vort IT-system ind, så snart personalet er færdige med at rengøre huset, så familierne Fritz og alle andre kan komme ind så hurtigt som muligt, fortæller kundechef i Novasol og Dansommer Flemming Møller, der allerede i marts meldte om rekordsøgning til sommerhusene i området.

SØNDERBORG: Selv om sommervejret måske ikke er det hotteste lige p.t., så er sommerhusudlejningen på toppen med alt udsolgt på alle hylder i det alsiske og hele Sønderborg Kommune. Der er ingen ledige ferieboliger at opdrive før om et par uger.

70 procent af de ferierende i sommerhusene på Als og fastlandet er i øjeblikket tyskere, mens minoriteterne udgøres af hollændere, svenskere og nordmænd, der dog også har tegnet sig for stigende udlejningsandele de senere år. 40 procent af tyskerne holder ferie i eget land. Det er danskerne også gode til, så i år er der kamp om feriehuse og udlejningsobjekter over en bred kam.

Går efter kvaliteten

- Jeg tror, folk går efter kvaliteten. Standarden er høj i mange af de danske sommerhuse, som er velholdte og ligger i nærheden af vandet. Her er rent, og vejkanterne ser anderledes ud end i Sydeuropa. Der er nærhed og hygge og mulighed for at være sammen med familien under afslappede forhold. Mange nordtyskere har en lille smule ekstra penge til rådighed og vil gerne betale for kvalitet, siger Jesper Kamp Kruse.

Campaya.dk hjælper folk med at finde ledige huse, uger og alternativer til fuldt udbookede områder, hvis det er helt håbløst at finde et feriehus der, hvor de gerne vil hen.

- Vi har vidst i lang tid, 2019 ville blive et rekordår. Vi ligger over tallene fra 2018 med ti procent, selv om det også var et år, der slog tidligere rekorder. Specielt i år har mange nordtyskere og danskere ferie samtidig. Allerede i 2020 bliver der en større spredning i skoleferierne, siger Flemming Møller, der håber, tilstrømningen til den tid vil fordele sig over nogle flere uger.

- Vi har mange stamkunder, der vender tilbage år efter år. Alle vore 220 huse er udlejede to uger frem. Vi har rigtig travlt, siger John Kjær, DanCenter Dybbøl.