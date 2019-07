Sønderjyllands Kunstskole holder billedskole i sommerferien i uge 27, 28 og 32. Temaet for motiverne er Sønderborg, mens temaet for undervisningen er, at det er i orden at fejle.

- Jeg prøver på at kæmpe mod kulturen, der handler om, at alt skal være perfekt. Børnene skal lære, at ingen streger er forkerte, og at de kan bruge deres "fejl" på en kreativ måde, forklarer kunstneren Iris Fridriksdóttir, som er underviser for det ældste hold.

Kuglepenne er ikke så populære redskaber, fordi man ikke kan slette sine fejl, og det er netop derfor, at de unge skal lære at bruge kuglepennen.

Han er på holdet for de ældste, og det er dem, der traditionelt set bliver udfordret mest på sommerbilledskolen. På bordet foran ham står to fugle - én udstoppet og én i træ. Han må kun tegne fuglene fra den vinkel, han kan se dem, og så skal han gøre det med en kuglepen.

- Jeg interesserer mig meget for tegninger, så jeg håber på at blive bedre til at tegne og male, fortæller 11-årige Anders Bjerring Kunstmann, der lever op til efternavnet denne uge.

Sønderborg: Anden og tredje etage i Multikulturhuset er propfyldt med kreativitet, farver og børn. Sønderjyllands Kunstskole holder billedskole for omkring 40 børn og unge mellem 0. - 9.-klasse, der har lyst til at udfolde sig kreativt i ferien.

Sønderborg-tema

Underviserne på de to yngre hold har også lagt mærke til, at børnene er bange for at begå fejl på tegninger og malerier. Derfor løsner de op for børnenes kreativitet med blindeportrætter.

- Vi varmer op med blindetegning, hvor de skal tegne hinanden uden at kigge på papiret. Det er nogle rigtig sjove resultater, og børnene bliver afslappet ved at se, at alle de andre også laver fejl, fortæller Inga Momsen, der har billedskolens mellemtrin.

Efter opvarmningen kan børnene begynde undervisningen med samme udgangspunkt: at de er her for at blive bedre.

Børnenes anstrengelser munder ud i en fernisering fredag den 12. juli klokken 13:30, og temaet for udstillingen er Sønderborg.

- Vi har været oppe i Point of View-etagen på Hotel Alsik for at se byen fra en anden vinkel, fortæller underviseren for de yngste, Marie-Louise Buchholz.

Det har inspireret til en række malerier af Christian den X's Bro, men de yngste laver også spøgelser til Sønderborg Slot og våbenskjold inspireret af byens historie.