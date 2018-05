Sommer, sol og Sønderborgrevy med premiere i aften

Når Sønderborg Sommer Revy i aften blænder op for 2018-sæsonen bliver det, som bekendt, med Leif Maibom som tilskuer. Selv er han lidt forundret over, at han har det rigtig fint med ikke længere at skulle på revyens skrå brædder.

Sønderborg: Med tre forpremierer er der her lørdag aften for alvor startskud for den 37. udgave af Sønderborg Sommer Revy. Der er sommer og sol-garanti, og revydirektør Leif Maibom tør også godt love grinegaranti, selv om han i stedet for travlhed på de skrå brædder sætter sig til rette som tilskuer til sit livsværk. - Jeg har faktisk undret mig lidt over, at det ikke trækker mere i mig at være med på scenen. Men jeg har det rigtig godt med min beslutning om ikke at stå scenen under revyen mere, siger en afklaret Leif Maibom, som fra denne sæson og gradvist lægger revyen i hænderne på skuespiller og kunstnerisk direktør, Jeanne Boel sammen med hendes mand, Klaus Kristensen. - I stedet vil jeg glæde mig over, at jeg hen over sommeren har mere tid til venner og familie og ikke fast arbejde næsten dagligt kl. 17 til 23, tilføjer Maibom. Men helt arbejdsløs er han nu ikke.

Læs mere på sommerrevy.dk Sønderborg Sommer Revy 2018 "FØR var vi alle i samme båd" har premiere i dag 26. maj kl.20.00 i Sønderborg Teatersal med spisning på Comwell Hotel fra kl.18.00.Herefter er der - ind til videre - programsat 38 forestillinger frem til og med 21. juli.På holdet er Jeanne Boel, Asger Reher, Lone Rødbroe, Karsten Jansfort og Bjarne Antonisen. Kapelmester er Thomas Pakula.Bestilling på billet@sommerrevy.dk eller på tlf. 74 42 87 02 tirsdag til lørdag mellem kl. 14.00 og 18.00.Læs mere på sommerrevy.dk