Somalier udeblev fra retten i ankesag om seksuelt overgreb

SØNDERBORG: En 42-årig somalier mødte onsdag ikke op i landsretten, da en ankesag om et seksuelt overgreb i Sønderborg var berammet til votering og domsafsigelse. Somalieren og en landsmand, der var tiltalt for at have medvirket til at overmande pigen i Sønderborg i marts 2017, blev frikendt i byretten, hvorefter anklagemyndigheden ankede blandt andet med krav om udvisning.

Sagen drejer sig om en ung kvinde, der lørdag 4. marts 2017 på vej hjem fra en bytur i Sønderborg blev antastet af to afrikanske mænd, der råbte ad hende ud for asylcentret på kasernen. Kort efter blev hun slæbt ind i et grønt område ved Sct. Marie kirke, hvor hun har forklaret, hun blev udsat for et seksuelt overgreb. Ifølge anklageskriftet blev kvinden holdt fast af den 42-åriges kammerat, mens han selv forsøgte at tiltvinge sig et blowjob - oralsex. Det lykkedes pigen at sparke den ene af de to mænd og slippe fri, hvorefter hun fik fat i en taxi, der kørte hende hjem. De to somaliske mænd blev tiltalt for seksuelt overgrab mod kvinden. De boede på kasernen i Sønderborg. Den hovedtiltalte har siden boet på asylcentret i Hanstholm, men har indtil videre ikke givet møde i landretten. Ingen kender hans nuværende opholdssted.

Anklagemyndigheden har anket frifindelsen af hovedtiltalte, der heller ikke mødte ind i landretten ved første retsmøde i januar 2018. Der blev afsagt en anholdelsesbegæring, og sagen blev udsat. Det blev den igen onsdag halvandet år efter første retsmøde.

Frifindelsen i byretten skyldtes stor usikkerhed om, hvor vidt politiet havde fundet de rigtige gerningsmænd. Den anden tiltalte var en dengang 27-årig landsmand, der var værelseskammerat med den nu forsvundne somalier på asylcentret. Den 27-årige blev frikendt, fordi han havde et alibi, da han på gerningstidspunktet sad på asylcentret og chattede med en pige i England på sin computer.