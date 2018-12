Øverst oppe over rælingen ved styrhuset har tyven eller tyvene firet en person ned af skibets side. Hængende i reb har vedkommende knust fire ruder, før det er lykkedes at komme ind efter noget af værdi. Mandag var ruderne midlertidig dækket af krydsfiner. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Ballebro: Overfartsleder Søren Nielsen viser rundt: Her er en smadret lampe, der er en ødelagt dør og fire knuste vinduer. Så er der redningskransen, som har fået fjernet sit tovværk. Personalerummet, som er blevet gennemrodet. Ridsene i vinduet. Den knuste rude i døren til styrehuset. Her er nu pænt og ryddelig, men sådan så der ikke ud, da Søren Nielsen mødte ind på vagt søndag morgen. - Det lignede et vinterlandskab. Der var pulver over det hele, fortæller han. Bommen til færgen stod åben, da han kom. Der var heller ikke lys i lampen. Men først, han låste op til personalestuen, gik det op for ham, at færgen Bitten havde haft sit første indbrud: - Alt var revet ned på gulvet. Der var skum over det hele, fortæller han. I løbet af søndagen konstaterede personalet, at en pung med 600 kroner, seks nødraketter, varmt undertøj og to strålerør til brandslanger var stjålet. Til gengæld var hærværket så omfattende, at færgen ikke kunne sejle. - Hvad foregår der i hovedet på sådanne mennesker. Det er jo helt absurd, mener Lars Karlsen, Bittens kaptajn.

Besked via sms Hver dag benyttes Bitten af omkring 300 bilister. Omkring 3.000 kunder er tilmeldt en sms-service og får direkte besked, når den igen sejler.

De knuste ruder er midlertidig dækket af krydsfiner. Det bliver skiftet til et ikke brandbart materiale, før færgen igen sejler. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Kendte ikke færgen Sammen med Syd- og Sønderjyllands Politi har Bittens personalet gennemgået indbruddet, som Søren Nielsen formoder er sket på følgende måde: Først har formentlig flere gerningsmænd brækket en dør op for blot at opdage, at den ikke førte ind til et lukket rum, men blot til en udendørs trappe op til broen og venteværelset. Her har de forsøgt at hugge sig vej gennem en stålvæg. Da det ikke er lykkedes, har de besluttet at angribe færgen aflåste rum fra vinduessiden. Søren Nielsen fandt reb fra redningskransen bundet fast helt oppe på rælingen ved broen, hvorfra en af tyvene er blevet firet fem meter ned. - Han har smadret den første rude for at opdage, at den kun førte ind til et toilet. Der var intet at komme efter. Det samme ved de næste to ruder. Først fjerde gang har han ramt plet: Det var vores personaletoilet, hvorfor der er adgang til personalerummet, fortæller Søren Nielsen. Det tyder på, at tyven eller tyvene aldrig før har taget færgen Bitten til eller fra Nordals.

Det er stadig helt uvirkeligt. At nogen vil ødelægge det sådan for andre forstår jeg simpelthen ikke, siger overfartsleder Søren Nielsen. Lampen bag ham er også smadret. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Hele søndagen var et skadeservicefirma beskæftiget med at gøre rent. Mandag formiddag var brandteknikere og elektrikere i gang med at udbedre skader. Bitten får først lov at sejle, når Søfartsstyrelsen har godkendt, at det sikkerhedsmæssigt er forsvarligt. Dvs. når de seks nødraketter er erstattet, når branddøren er repareret og når den krydsfiner, som søndag blev sat for de knuste ruder, er blevet erstattet af andet, ikke brandbart materiale, indtil nye glasruder er produceret. - Forhåbentlig sejler vi igen tirsdag eftermiddag, siger Søren Nielsen. Totter fra en vatteret jakke og blod vidner om, at klatretyven må have skåret sig ved at klatre ind gennem den fjerde, knuste rude. - Det virker stadig fuldstændig uvirkeligt og voldsomt på mig, at nogen vil gøre sådan noget, siger Søren Nielsen. Indbruddet og hærværket er formentlig sket søndag omkring kl. 5.30, hvor gæster på Ballebro Færgekro bemærkede larm.

Mandag formiddag har der ryddet op efter hærværket, men færgen Bitten måtte alligevel blive liggende i Ballebro. De sidste detaljer manglede, før færgen kunne få lov at sejle. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Efter at have brudt denne dør op og opdaget, at den blot førte ud til frisk luft, har tyvene forsøgt at hakke sig gennem en metalvæg. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Tyvene har forsøgt at knuse flere af de store ruder til styrhuset. Det lykkedes ikke. Til gengæld fik de slået hul i ruden i døren, hvorefter de har raseret hele lokalet. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Dette syn møder bilisterne på vej til færgelejet. De, der har tilmeldt sig Bittens sms-service, vil få en besked, når færgen igen sejler. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Her ses tydeligt, hvordan klatretyven har smadret vinduer, indtil vedkommende fandt frem til personaletoilettet, der ligger i forbindelse de ansattes opholdsrum. Foto: Birthe Juul Mathiasen

Her fandt Søren Nielsen reb hængede fra tyven, der er blevet firet ud over rælingen og fire meter ned af skibssiden. Foto: Birthe Juul Mathiasen