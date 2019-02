Solgte anparter og støtte sikrer Tandslets købmandsbutik

De 700.000 kroner, der skal til for at sikre købmandsbutikkens overlevelse i Tandslet, er efterhånden sikret i anparter og bidrag til stor glæde for styregruppen, der nu føler sig sikker på lokal butikshandel i fremtiden.

TANDSLET: Lang tids bestræbelser på at bevare den lille velforsynede købmandsbutik i Tandslet har båret frugt. Der er tegnet 271 anparter svarende til 677.5000 kroner plus donationer og løfte om 100 timers gratis håndværksarbejde. Dermed er barometret foran købmandsbutikken nået op på de 700.000 kroner, som er minimum målet for at kunne drive butikken videre. Der vil fortsat kunne købes brød, blomster og bonbons i Tandslet.

- Vi er naturligvis glade for, det har kunnet lade sig gøre. Tidligere var her slagter, bager, to banker, barber og det hele i Tandslet. Dengang skulle man kun til Sønderborg for at købe ind til jul. Siden har butiksdøden hærget, men skal vi have folk til at bosætte sig i byen, skal de også kunne købe deres dagligvarer her, siger initiativtager Erling Koch.

Han er ved at tage en plakat ned efter et musikarrangement i fælleshuset, som er den tidligere Sydbank bygning. Den har tre borgere i Tandslet erhvervet. Gik den til anden side, ville det gøre det af med parkeringen ved købmandsbutikken. Så ville alt håb være ude. Ønsket er, kommunen delagtiggør sig i fælleshuset som et slags forsamlingshus.

Styregruppen vil udvide butikken med lagerplads og sætte den ordentligt i stand.

- For at den skal kunne drives ordentlig, skal der også være plads til større varepartier, siger Søren Elholm, hvis familie stammer fra Tandslet.

Det er lykkedes at overbevise folk om, at hvis de bidrager til foretagendet, kan de også regne med at købe ind lokalt i deres egen by i fremtiden. Blandt tilbuddene i butikken er apotekssalg, pakkeekspedition, renseri og vareudbringning.