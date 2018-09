De to firmaer har arbejdet tæt sammen i flere år, og sidste år overtog Better Energy, der udvikler og finansierer storskala-solcelleanlæg i hele Nordeuropa, majoriteten af ATsolar, der installerer og vedligeholder anlæggene.

ATsolar skifter navn til Better Energy Solutions. Den nye samlede virksomhed kan håndtere hele værdikæden fra udvikling og finansiering over installation til drift og vedligehold af solcelleparker. Den kalder sig selv Nordeuropas førende leverandør af solcelleanlæg i stor skala.

- Det hele handler om at skabe værdi for kunderne, og det kan vi gøre endnu bedre som en samlet enhed. Så nu tager vi et stort skridt frem og bliver internationalt førende inden for store, industrielle solcelleanlæg, konstaterer direktør i det nu tidligere ATsolar, Nicolai Faaborg Andresen.

Sønderborg: Efter en delvis overtagelse sidste år bliver ATsolar med hovedsæde i Sønderborg nu fuldt integreret i Better Energy og skifter navn til Better Energy Solutions.

Et godt match

Samarbejdet har allerede ført til vækst i både omsætning og ansættelser, og nu bliver der skruet yderligere op for ambitionerne. Målet er at gøre solenergi til en så god forretning, at anlæggene kan opføres og drives helt uden statstilskud.

- Vi havde ledt i hele Danmark efter de bedste samarbejdspartnere inden for solcelleteknologi. Dem fandt vi i Sønderborg, hvor der er en stor koncentration af kompetencer inden for energiteknologi. Dertil kommer, at Sønderborg er et perfekt brohoved til leverancer i vores markeder i resten af Nordeuropa heriblandt Holland, Tyskland og Polen, siger Rasmus Lildholdt Kjær, direktør i Better Energy.

Begge direktører understreger, at navnet ATsolar er det eneste, der forsvinder. Dermed skal folk i Sønderborg-området hverken frygte for tab af arbejdspladser eller kompetencer - tværtimod.

ATsolar har i dag 10 ansatte.