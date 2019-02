Søstres bevægende genhør med farfars musik

To børnebørn af komponisten August Enna var rejst til Aarhus for at overvære prøverne på "Kleopatra", der kommer til Alsion i marts. Den ene er Britt Enna fra Augustenborg.

AARHUS / AUGUSTENBORG: Hvis du løser kryds og tværs, ved du nok, at en dansk komponist på fire bogstaver er "Enna". August Enna, hed han, og han har lagt musik til en hel del af H.C. Andersens eventyr. Og på fredag er det August Ennas musik, som bliver brugt, når Den Jyske Opera har premiere på "Kleopatra" i Musikhuset Aarhus. Forestillingen rejser siden rundt til en hel del byer i landet og rammer Alsion i Sønderborg den 22. marts. August Enna levede 1859-1939, og to af hans børnebørn var tirsdag i Musikhuset Aarhus for at overvære prøverne på "Kleopatra". - Det er bevægende og spændende. Jeg kan kende det, siger Britt Enna, 71 år, der i mange år var leder af FOF i Sønderborg og er kommet fra Augustenborg sammen med sin mand Preben Grindsted, 64 år, og sin søster Jane Almuth Enna, der er 74 år og bor i Skødstrup nord for Aarhus. - Jeg fik tårer i øjnene, da jeg hørte noget af det, siger Jane Enna, 74 år. Jeg kender ikke vores bedstefar, men jeg lærer ham mere at kende her, siger Jane Enna, da vi alle mødes efter den første halve times oplevelser i salen, hvor operaen øver. - Når de synger på scenen giver det et stik i hjertet, siger Jane Enna.

Kleopatra Musikhuset Aarhus, fredag 1. marts kl. 19.30. Premiere på Den Jyske Operas "Kleopatra" med August Ennas musik. Turne 1. marts-13. april efter denne spilleplan: 1., 2. og 9. marts Musikhuset Aarhus, 12. og 13. marts Det Kongelige Teater. 15. marts Frederiksborgcentret, Hillerød. 16. marts Musikteatret Albertslund. 22. marts Alsion, Sønderborg. 26. marts Musikhuset Esbjerg. 27. marts Idrætshallen, Flensborg. 11. april Vejle Musikteater. 12. april Odeon, Odense.

Se, den her ring har jeg arvet fra min farmor, siger Jane Enna stolt.

Materialer er væk August Enna betød rigtig meget for deres far, fortæller de to søstre. Hans musik bliver ikke spillet så tit, og det var en sorg for deres far, Ernst Leo Enna. August Enna havde jødisk blod og tyskerne var ikke glade for ham, så mange af hans kompositioner er blevet ødelagt, måske bevidst brændt, mener de. August Enna har lavet musik til mange af H.C. Andersens eventyr, og det var hans musik, som blev brugt den dag, Aarhus Teater blev indviet 15. september 1900. Om eftermiddagen spillede teatret "Prinsessen på ærten" med Ennas musik og om aftenen "Ludvig Holbergs "Erasmus Montanus", som teatret også spiller lige nu.

Vil se den igen De tre familiemedlemmer har studeret August Ennas liv. Til Aarhus denne dag medbringer de en helt ny bog om ham i en serie om danske komponister, skrevet af Steen Christian Stensen. Og Britt Enna har tre billeder med. - De viser tre af de medvirkende i deres kostumer i "Kleopatra", da den blev spillet i henholdsvis Amsterdam og Antwerpen, forklarer Britt Enna. - Og se her, siger søsteren og rækker en ring frem. - Den har jeg arvet efter min farmor, og jeg fik den i en gammel æske fra Amsterdam. De kommer alle tre igen på fredag, når der er premiere i Musikhuset, og de har børn og børnebørn med, 14 i alt. - Vi glæder os vildt og har gjort det lige siden, vi opdagede, at "Kleopatra" skulle spilles. - Jeg ser den igen, når den kommer til Sønderborg, siger Britt Enna. - Og jeg tager til København og ser den på Det Kongelige Teater. Jeg vil opleve den på den scene, som den var skrevet til, i det virkelige miljø siger Jane Enna.