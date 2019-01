Søren og Simon tager gerne en lektion i digital dannelse

Simon Søndergaard (t.v.) og Søren Bernberg med esportskoordinator Hjalte Brautsch i et af de to computerlokaler. Foto. Henrik Rath

Business College Syd har spredt deres undervisning i esport ud til kommunens folkeskoler som valgfag. 14-årige Simon Søndergaard og Søren Bernberg fra Augustenborg Skole er med på holdet igen i år.

Sønderborg: Der var en gang, da der ikke var så meget sport over de computerspillende nørder med en tilværelse omgivet af chips, cola og pizzabakker. Men noget er sket, og esport er nu et stærkt voksende fænomen med forbilleder som spilholdet Astralis fra Danmark. Emner som digital dannelse i form af sundhed, samarbejde og kommunikation blandt medspillere er kommet på skemaet. - Man skal jo snakke ordentligt. Når spillet er i fuld gang, kan man ind i mellem godt blive svinet til, hvis man har spillet lidt dårligt, fortæller Simon Søndergaard på 14 år fra Augustenborg Skole. Sammen med Søren Bernberg fra sin parallelklasse har han for anden sæson taget esport på Business College Syd som valgfag. En gang i ugen tager de to således til et par timers esport fra kl.12.30-15.00. Her spilles både det kendte skydespil Counter Strike samt League of Legend og Hearthstone - Man får en hel del mere ud af det med taktik og gode tip. Og så er det fedt at kunne være sammen på hold i klassen, tilføjer Søren Bernberg.

Simon Søndergaard (forrest) i gang med et spil Hearthstone. Foto: Henrik Rath

Sundhed og trivsel Allerede for snart tre år siden fik Business College Syd sit første computerlokale med pc'ere til at spille de populære spil som for eksempel Counter Strike. Det var med støtte fra esportsforeningen Cross Border. I foråret 2018 blev der så investeret i endnu et lokale med plads til 20 spillere. - De bliver flittigt brugt af eleverne her på skolen og handelskostskolen i Mommark, men med så stor interesse om esport, synes vi, at også andre skal have glæde af det, forklarer underviser og esportskoordinator, Hjalte Brautsch. Han er desuden skolens it-medarbejder og universitetsuddannet i medialogi, der omhandler it og samfund. Det giver da også god mening at beskæftige sig med sammenhængen mellem de to størrelser. - Et hold som Astralis har også sat spot på fysik og sundhed. Så vi underviser samtidig i kost og får os rørt fysisk i timerne. Det er i høj grad også et trivselsprojekt, supplerer Hjalte Brautsch.

Turnering og LAN I alt 54 elever fra 7. til 9. klasse med skolegang på Sønderskov og i Augustenborg afsluttede for nylig sæsonen med et sort LAN-party - et stort computertræf, hvor eleverne selv havde arrangeret og planlagt samt vurderet de enkelte kampe. Og for at blive i sundhedens tegn, var energidrikke forbudt i løbet af de to døgn turneringen varede. Nu er anden sæson med valgfag så i gang. Her er Søren Bernberg og Simon Søndergaard igen at finde i de komfortable stole foran computerne. - Det kunne da være sejt, hvis man en dag kunne leve af det, lyder ambitionen fra Simon.