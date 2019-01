Sønderjyske solisterier tog kegler

Sønderborg: Der er ingen tvivl om, at publikum i Sønderborg-området er til musik og sang - i hvert fald når det er gratis.

Det kunne ses og høres søndag eftermiddag, hvor der var mange i Det sønderjyske hus på gågaden for at høre traditionel jazz med Hans Jørn Wolffs All Star Jazzband, mens cafeen på Alsion var pakket med 400-500 tilhørere, der var kommet for at høre Gråsten-drengen Christoffer Brodersen synge og spille guitar. Ikke færre end 150 personer spiste, inden den sønderjyske eftermiddag gik i gang.

På besøg var nemlig også det sønderjyske par "Kalle & Kloj" alias Lars Thiesgaard og Chresten Speggers.

- Det er to af min barnedomshelte introducerede den noget yngre Christoffer Brodersen de to spasmagere.

Mens Christoffer Brodersen på en sublim måde begyndte og tog publikum med på en fællessang - Kim Larsens "Livet er langt - lykken er kort - og fortsatte med musicalsange fra Les Miserables og Queenmusicalen "We will rock you" fra store roller på scener som Royal Arena i Købehavn og Jyske Bank Boxen i Herning og ikke mindst den uforglemmelige "Hvem sidder der bag skærmen", så var "Kalle & Kloj" ekvilibrister på sønderjysk, når publikum fik en fornemmelse af, hvad der skete i dagligdagen i Dynt og Hundslev, om de små skavanker man efterhånden får, når man nærmer sig de 60 år, om konerne derhjemme - Midde og Anmaj - og om de oplevelser og tanker de har, når de har set et naturvidenskabeligt program i fjernsynet.

Der var smil på hos mange tilhører, da Kloj fortalte om en pigefrokost i Ketting, hvor han skulle servere og holde tale for 50 piger.

- Når jeg holder tale, bliver der ro i hønsegården, kom det på alsisk fra Kloj alias Chresten Speggers, der er født og opvokset i Mjang. Han er skuespiller, performer og formand for Dansk Solistforbund. Lars Thiesgaard er som Christoffer Brodersen fra Gråsten. Han går under navnet "Manden med de mange stemmer" og lægge stemme til blandt andet mange tegnefilm.