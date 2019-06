For første gang vil der ikke være ridende politi i front for ringrideroptogene ved Ringriderfesten i Sønderborg, i Aabenraa og Gråsten. Dansk Folkeparti fik indført ridende politi, og derfor er det alene Dansk Politis egne godkendte heste, der ville kunne bruges. De findes alene i hovedstadsområdet, og derfor har politiet afslået ridende politi.

Rigspolitiet vil købe i alt 20 heste, men kun cirka halvdelen af dem er købt. Det er især Dansk Varmblod, men også Oldenborger. I foråret - altså halvandet år efter aftalen - var der endnu ikke sendt ridende politi på gaden for at patruljere især i turistområder. Det er ikke kun ved Ringriderfesten i Sønderborg, der ikke kommer ridende politi. Det samme gælder i Aabenraa, hvor der også har været ryttere til hest og i Gråsten.

- Vi har altid kunnet finde dygtige ryttere blandt politibetjentene, ja flere af dem har jo skiftet til ringridertøj efter optoget og selv deltaget i ringridningen, Vi ved jo også, hvilke heste, vi skal have fat i til at ride forrest lige foran herolderne. Men nu skal hestene være godkendte, og de findes vistnok ikke udenfor København. Så derfor har Syd- & Sønderjyllands Politi ikke set sig i stand til at stille med ridende politi. Det er i hvert fald den forklaring, vi har fået, siger Jes Andersen.

Dansk Folkeparti ville så gerne have hestevrinsk og klapren af hove mod brosten, når ridende politi synligt viste sig ved Den Lille Havfrue eller Kronborg, hvor turisterne valfarter til. Derfor krævede Dansk Folkeparti - og fik - det ridende politi tilbage i sadlen ved finansloven, hvor der fra 2018 blev øremærket i alt 38 millioner kroner en ryttersektion i Dansk Politi. Nu betyder det paradoksalt nok, at der ved Danmarks og Verdens største ringriderfest - nemlig den i Sønderborg 12.-15. juli - ikke vil være ridende politi i front for første gang i over 130 år. Det ærgrer Jes Andersen, der er formand for Ringriderfesten i Sønderborg.

Dansk Politi afskaffede i 2012 det ridende politi. Politiets rytterisektion blev afskaffet, fordi den var ekstremt dyr. "Vi vil helst spare på noget, som ikke går så meget ud over det primære beredskab", sagde daværende politiinspektør ved Københavns Politi, Mogens Norup Lauridsen. Fra 1998 til 2012 var der 10-12 heste i politiet, nu skal der være 20. Alle er dog ikke købt. Der er sat 1,3 millioner kroner af til de 20 heste. I et notat fra 2016 gentog Københavns Politi, at man ikke ønskede hestene tilbage i folden, fordi det ikke vil være "i overensstemmelse med en effektiv udnyttelse af ressourcer". Ridende politi har tidligere været brugt til patruljering og ved store fodboldkampe, men har dog aldrig - som i England - været brugt til at bekæmpe uroligheder.

Politiet ønskede ikke heste

Leder af lokalpolitiet i Sønderborg ved Syd- & Sønderjyllands Politi, Preben Westh, bekræfter, at politiet nu ikke længere stiller med ridende politi.

- I dag har vi en ryttersektion i København, den er endnu ikke færdig etableret, men vil komme til at bestå af såvel politifolk som heste, som er særligt uddannede til de rytteropgaver, de kan blive tildelt. Jeg vil ikke afvise, at sektionen på sigt også vil kunne løfte opgaver uden for København, for eksempel bistå Ringridning i Sønderborg eller Aabenraa, men det må tiden vise, siger han.

- At vi tidligere har stillet med politifolk, som har reddet foran ringridningen er rigtigt, men i dag har vi en anden situation, hvor heste og ryttere skal være trænede til de opgaver de sættes til. Der er også arbejdsmiljø i det her. Så spørger du sikkert: Hvorfor har man så kunnet gøre det tidligere, og her må vi bare sige, at vi jo hele tiden skruer på tingene for at få det til at blive bedre, siger Preben Westh.