Sønderjyske rappere går live i X Factor: - De er en gave til programmet

Selv om man kommer fra Sønderjylland, kan man godt være rapper. Det beviser de to 18-årige veninder Bea Sarockaite fra Sønderborg og Maria Meldgaard Mortensen fra Haderslev, som fredag aften er med i X Factors første liveshow.

Pigerne chokerede de tre dommere ved den første audition med deres attitude, hvor de rappede sig igennem Gillis 'Knokler hårdt'.

Oh Land mener, der er meget under den ellers hårde sønderjyske overflade.

- Der er så meget under overfladen med de her to piger. Da jeg først så dem, vidste jeg kun én ting med sikkerhed: At jeg blev nødt til at se dem igen. Nu, hvor jeg har arbejdet med dem og set dem sætte 'Five Chair Challenge' i flammer, ved jeg, at de er ægte dygtige. De er også nørdede omkring musik og har virkelig et bredt kendskab. De er ganske enkelt en gave til mig, en gave til programmet og en gave til Danmark, siger hun i det pressemateriale, som TV2 har sendt ud om fredagens program.

Pigerne fik Nanna Øland Fabricius, kendt som Oh Land, som dommer, og hun lod dem gå videre til Five Chair Challenge, hvor pigerne optrådte med rapperen Nicki Minajs 'Anaconda. Her blev pigerne også udvalgt til at gå videre. I sidste uges program skulle Oh Land vælge tre grupper, som skulle gå videre. Bea Sarockaite og Maria Meldgaard Mortensen sang Fergies 'Fergalicious', og det fik Oh Land til at sende pigerne videre til liveshows.