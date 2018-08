Sønderjyske piger flyves til ringridning på Vesterbro

Sønderborg: Når sønderjyderne i København holder deres årlige ringridning, bliver det i år med besøg hjemmefra. Alsie Express har nemlig samlet "E Vos Piche" og flyver dem ind til en lille koncert på Kvægtorvet lørdag 25. august.

På gjaldende sønderjysk sang "VOS" for over 30 år siden hits som "Te ringerien" og "E Spritte". Sange, som mange stadig husker - også selvom man er flyttet til København.

- Vi har selvfølgelig spillet de kendte sange over anlægget under vores cykelringridning de sidste par år, men at VOS nu kommer og spiller live, det er et vaskeægte scoop for vores arrangement, fortæller Christian Michelsen i en pressemeddelelse.

Han er medarrangør af Vesterbro Ringridning. Vesterbro Ringridning er en frivillig forening, der siden 2013 har afholdt cykelringridning på Vesterbro.