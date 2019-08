To danske landmænd er dømt for at deltage i indsmuglingen af dansk svinesæd til Australien. Sæden er smuglet ind i shampooflasker og flasker til håndlotion.

De to svinelandmænd Henning Laue, der stammer fra Als, og Torben Sørensen, er ved Retten i Perth i det vestlige Australien idømt flere års fængsel for at smugle dansk svinesæd til Australien. Det skriver The Guardian og ABC News. Sæden er smuglet ind i shampooflasker og flasker til håndlotion. Det skete i firmaet GD Pork, der var ejet af det sønderjyske selskab Pork Australian ApS. Begge selskaber er under opløsning.

Torben Sørensen var medejer af GD Pork, og han blev idømt tre års fængsel, mens den ledende medarbejder Henning Laue blev idømt to års fængsel. Firmaet blev idømt en bøde på 500.000 australske dollar svarende til cirka 2,3 millioner kroner.

Sagen kom til de australske myndigheders kendskab efter et tip i 2017, men sædsmuglingen har stået på i perioden 2009-2017. Mindst 199 søer er blevet insemineret med den danske sæd, og der er lavet mindst 2000 smågrise med dansk sæd. Den danske sæd ville give GD Pork en konkurrencefordel, fordi danske orners sæd og danske svin er mere fertile og produktive end de australske. Australien har meget strenge karantæne- og biosikkerhedslove.

- Denne sag viser en foruroligende ignorering af de love, der beskytter levebrødet for Australiens 2700 svinekødsproducenter og kvaliteten af det svinekød, som millioner af australiere nyder hvert år, siger Bridget McKenzie, der er den føderale landbrugsminister til The Guardian.

Hun understreger, at overtrædelser af biosikkerhedslovene ikke vil blive tolereret.