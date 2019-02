Sønderjyske folketingskandidater i valgdebat i Sønderborg Lokal TV

SLTV bidrager til den demokratiske proces ved at invitere de opstillede kandidater i Sønderjylland til en uformel dialog, der sendes direkte på internettet. Fox and Hounds Sønderborg bliver valgstudie.

Sønderborg: I forbindelse med optakten til det kommende folketingsvalg vil SLTV bidrage til den demokratiske proces i hele Sønderjylland ved at producere og sende en række indslag, hvor kandidaterne for de politiske partier i de fire sønderjyske kommuner får mulighed for at indgå i uformel dialog med hinanden og med et inviteret publikum indenfor disse politikområder:

* Klima - herunder det globale samfunds, Folketingets, kommunernes og virksomhedernes initiativer.

* Udlændinge - herunder grænsekontrol, begrænsninger og vilkår for at opnå dansk statsborgerskab.

* Sundhed - herunder administrative strukturændringer, sundhedsfællesskaber, sundhedsfremmende tiltag generelt.

* Erhvervsforhold - herunder arbejdsmarked, pensionsalder, konkurrencekraft, skattepolitik.