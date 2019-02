Haps

Med Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering lægger staten beslag på 70 mod tidligere 50 procent af indtægterne fra p-afgifter. Byer som København, Aarhus, Odense og Aalborg tjener hundreder af millioner på p-afgifter, mens købstæder som Haderslev og Sønderborg kun lige får afgiftsordningen til at løbe rundt. Nu skal de enkelte p-vagter udstede flere parkeringsbøder og derfor være mere aktive i de større byer i dagtimerne for at få det til at løbe rundt. Der skal eventuelt være en sønderjysk p-vagt mindre end nu, og det er på tale at lease biler for at overskue udgifterne. Haderslev kommune havde i 2017 et minus på 313.000 kroner på p-vagt ordningen, fordi der var investeret i nye biler. Loven er trådt i kraft i 2019. Derfor er P-Syd nødt til at analysere indtægts- og udgiftsniveauet for fortsat at have en hvile i sig selv økonomi. En sønderjysk p-afgift udstedt af Parkeringskontrol Syd er 510 kroner. Private selskaber kræver 700-800 kroner.