Egen UI har tidligere mødt Vendsyssels Superligaghold i en afgørende pokalkamp, og det blev en alt for stor mundfuld. Nu kommer SønderjyskE's Superligahold til Nordals for at spille en showkamp mod et udvalgt hold fra Als.

Nordals: Så er der topfodbold på Als. Tirsdag kommer SønderjyskE's Superligahold til Nordals Idrætscenter for at spille en showkamp mod et udvalgt hold at spillere fra Als. Kampen fløjtes i gang klokken 17, og stadion åbner 15.45.

- Det er en stor ære at vores lokale superligahelte fra SønderjyskE netop har valgt at besøge Nordals som en del af deres forberedelse til den nye sæson. SønderjyskE har gennem de seneste sæsoner opnået flotte resultater i landets bedste række, og selv om der er tale om en showkamp, så bliver det en hård prøve for vores lokale Als-drenge. De glæder sig til kampen, og det gør jeg også, siger Jesper Larsen, der er formand for Nord-Als Boldklub.

Showkampen er en del af fejringen af Nord-Als Boldklubs 50 års jubilæum og er blot ét af 10 arrangementer, som gennem 2019 vil markere jubilæet.

- Det udvalgte Alshold er en blanding af spillere fra klubber i Sønderborg Kommune, og Nord-Als Boldklub er stolt af og glad for, at så mange klubber har villet støtte dette arrangement, siger Jesper Larsen.

Til at lede det udvalgte Als hold er der valgt gamle Nord-Als Boldklub-kendinge: Kristian Dreyer, Leif Jørgensen og Henning Carlson. Kristian Dreyer og Leif Jørgensen er de to trænere som har fået klubben i serie 1, mens Henning Carlson med sine 25 år som holdleder for 1. holdet nærmest har legende-status i klubben.

- Tilsammen er de det helt rigtige team til at lede Alsholdet. De vil blive støttet af Thom Jørgensen, som er primus motor for showkampen, fortæller Jesper Larsen.

Til kampen vil der være et grilltelt med salg af pølser, øl og vand - og der vil blive trukket lod om præmier i pausen.