Sønderjysk televirksomhed slår de gamle kæmper i branchen

Ipnordic i Gråsten topper ny liste over bedste tele- og internetudbydere i Danmark målt på kroner og ører.

På trods af markante konkurrenter som TDC, 3 og Telenor har televirksomhed leveret et så solidt regnskab i 2018, at det topper listen i kategorien tele- og internetudbydere i Computerworlds årlige Top 100-undersøgelse.

Top 100-metoden måler fire nøgletal:Effektivitetsgrad er lig med resultat af primær drift/lønomkostninger. Tallet indikerer, hvor meget hver enkelt lønkrone bidrager til virksomhedens ordinære resultat. Det siger noget om effektiviteten. Forrentningsprocent af egenkapitalen (overskud efter renter og før skat i forhold til årets gennemsnitlige egenkapital). Tallet siger noget om evnen til at skabe indtjening i forhold til de midler, som ejerne selv har placeret i virksomheden. Afkastningsgrad er lig med indtjeningen (resultat af primær drift) i forhold til selskabets aktiver. Tallet udtrykker virksomhedens evne til at udnytte alle benyttede (ejernes og andres) ressourcer eller aktiver. Væksten i primær drift i forhold til året før. Væksten indikerer, hvilke virksomheder der er på vej frem, hvilke der står stille, og hvilke der taber terræn.

På hollandske hænder

Computerworld har lavet undersøgelsen hvert år siden 1996. Også i 2017 strøg ipnordic til tops i underkategorien tele- og internetudbydere, samt blev nummer to i 2018.

Thorben G. Jensen og sønnen Charles Ginnerskov begyndte ipnordic for små ni år siden i faderens hjem i Padborg. I efteråret 2014 rykkede den til Gråsten, hvor den havde købt den tidligere Sydbank-bygning.

Virksomheden er i dag vokset til at have mere end 100 ansatte. Den blev i januar opkøbt af det hollandske tele- og kommunikationsselskab Within Reach, der er ejet af kapitalfonden Waterland. Thorben G. Jensen forlod samtidig virksomheden og overlod direktørposten til sønnen.

Købsprisen blev ikke offentliggjort, men det blev derimod en række kriterier i købsaftalen, der blandt andet sikrede, at ipnordic beholdt sit navn, forblev i Gråsten og skulle drives på samme måde som tidligere.

Ipnordic er kåret til Børsen Gazelle i 2016, 2017 og 2018 og nomineret regionalt til EY Entrepreneur Of The Year i både 2015, 2016 og 2017. Den har desuden gennem årene modtaget en række initiativpriser.