Sønderjylland: Torsdag aften blev prisen for bedste 'Europæiske co-produktioner' uddelt under en af Tysklands største filmfestivaler, Filmfest Hamburg. Den sønderjyske storfilm 'I Krig & Kærlighed' var udtaget sammen med ni andre film i kategorien. Prisen gik til den fransk, tysk, luxembourgske, tyrkiske film 'Sibel'.

Filmen er Fridthjof Films største produktion, men producer Ronnie Fridthjof er ikke skuffet over torsdagens prisuddeling.

- Der var nomineret mange supergode film. Så jeg havde heller ikke forventet, at vi ville vinde. Vi er super stolte over at være med på festivalen, siger Ronnie Fridthjof.

'I Krig & Kærlighed' er en produktion mellem landende Danmark, Tyskland og Tjekkiet. Den har danmarkspremiere søndag den 11. november i Sønderborg samt vises i Tønder den 12. november. Filmen vises i hele landet fra den 15. november.

- Der hvor jeg læner mig tilbage og nyder det i fulde drag er i Sønderborg og Tønder, når filmens vises der. Her viser vi filmen til det publikum, den er lavet til. Der vinder vi folks hjerter. Det vil jeg meget hellere end at vinde en pris, siger Ronnie Fridthjof.