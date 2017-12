Sønderjysk skat med hyggesnak og brunkål

Det er en fast tradition i mellemdagene, hvor Guderup Skatklub inviterer til det uofficielle sønderjyske mesterskab i skat. Hovedpræmien er 2000 kroner, og ellers er der hyggesnak og brunkål til alle. Sidste år deltog 72, men i år er der omkring en håndfuld færre. I fordums tid var der op mod 300 spillere, og der måtte sættes ekstra tog ind - den gang jernbaneskinnerne også slog sine folder på Als for nu over et halvt århundrede siden.

Kortspillet skat spilles med 32 kort, idet kortene 2-6 ikke benyttes. Skat blev udviklet af et andet tysk kortspil, sjavs, der kun spillet med 20 kort. Det stammer fra 1800-tallet og spilles især i Nordeuropa. Trods konkurrence fra bridge er skat stadig det mest populære spil i Tyskland, mens det i Danmark næsten udelukkende spilles i Sønderjylland, hvor det til gengæld er meget populært - også som turneringsspil. Kortspillet har navn efter de to kort, der ligger tilbage, skat'en, efter at de tre spillere har fået deres kort. Skat'en udgør et hasardmoment, da spilfører kan bytte kort med den. Regnskabet er ret kompliceret. Navnet skat kommer via tysk fra italiensk scarto, afledning af scartare ' som betyder "at fjerne eller lægge til side". Du kan læse mere på www.danskskatunion.dkKilde: Gyldendals Den Store Danske

Få kvinder

Som sagt er det gamle spil mest af alt omkranset af ældre herrer og i øvrigt ganske få kvinder. Blandt dagens nogle og tres spillere er kun to til tre kvinder. En af dem er Dorte Høj, som også er bestyrelsesmedlem i Guderup Skatklub. Hun er i gang med at sælge øl og vand forud mesterskabet.

- Jeg begyndte at spille for omkring 30 år siden. Den gang var jeg ansat hos postvæsenet. Ofte blev der spillet skat i pauserne. Så jeg blev nysgerrig. Da børnene var små, blev det ikke til så meget, men for seks år siden begyndte jeg for alvor igen, fortæller Dorte Høj, som også er med på klubholdet.

Klubben gør dog en del for at fange interessen hos potentielle nye. Således er der fra september til april et begynderhold hver mandag kl.19-21.30 i aktivitetscentret på Gl. Guderup 31.

Desuden er den kun seks år gamle skatklub i Gråsten landets største og gør en del for det sociale fællesskab.