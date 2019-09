Sønderjysk sangerinde blev hædret af Modersmål-Selskabet

- Nogle mener, at dialekter er dømt ude og er døde. Rikke Thomsen viser, at det er de ikke. Med sine sønderjyske sange vækker hun følelser i os, som ikke er sønderjyder. Det kræver mod og styrke at synge på sønderjysk. For alle vil mene noget om det, for dialekt har ikke nogen status i dag. Når Rikke Thomsen vælger at bruge dialekt, så viser det viljestyrke, sagde Michael Ejstrup.

Sprogforsker og dialektekspert Michael Ejstrup roste prismodtageren for at bruge det sønderjyske sprog i sine sange.

- Eckersberg Friskole har levet op til sit navn og har været med til at gøre det muligt for en ung kunstner at lave små musikværker. Rikke Thomsen maler sønderjyske billeder for vores øjne og i vores hjerter, sagde Georg Adamsen.

Blans: Gymnastiksalen på Eckersberg Friskole var fyldt søndag middag, da Rikke Mølbæk Thomsen skulle modtage en fornem pris af Modersmål-Selskabet. Sangerinden udgav tidligere i år albummet 'Omve'n Hjemve', som indeholder sange på sønderjysk. Hun modtager prisen for sin indsats for den sønderjyske dialekt.

Modersmål-Prisen uddeles hvert år af Modersmål-Selskabet som en påskønnelse for særlig fremragende anvendelse af et sprog efter selskabets ideal: Klart, udtryksfuldt og varieret.

Store og små fra Blans var mødt op for at hylde sangerinden. Foto: Timo Battefeld

Okay at drømme

Rikke Mølbæk Thomsen er kommet i fint selskab med tidligere modtagere som Niels Hausgaard, Steffen Brandt, Per Vers og Søren Ulrik Thomsen. Hendes sange handler om følelser, minder og Sønderjylland.

- Rikke Thomsen giver indsigt i at være et menneske. Det vidner om stor indsigt i livets detaljer. Rikke Thomsen formår at beskrive det dybe i det nære, sagde Michael Ejstrup.

Rikke Mølbæk Thomsen er vokset op i Blans og Vester Sottrup og gik på Eckersberg Friskole. Det var her, hun lærte at spille guitar. Derfor havde hun valgt, at prisfesten skulle foregå her.

- Rammen for den, man bliver til, er vigtig. Jeg lærte at spille guitar her, og jeg har spillet for mindst 300 gange til fællessang. Det var her det gik op for mig, at jeg skulle være musiker, og at det var okay at drømme, sagde Rikke Mølbæk Thomsen.

Prisen er ud over hæderen på 10.000 kroner

- Prisen er ikke en hvilepude for mig. Nej, den gør, at jeg får et skub i ryggen og vil øve mig endnu mere, vil skrive flere sange og udgive mere musik. Jeg vil skrive det bedste musik, jeg kan, sagde Rikke Mølbæk Thomsen.