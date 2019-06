Sønderjysk lys-producent præsterer stærkt resultat

Niko-Servodan

"Heldet er med den, der har alle fire esser på en hånd." Det var mottoet for elinstallatør Karl Heinz Petersen, der grundlagde automatik-firmaet Sydjysk Servo Spang Sønderborg. Petersens forventning blev indfriet, da han i 1951 fik til opgave at levere automatik til opførelsen af nyt andelsmejeri i Sønderborg.



Ordren blev begyndelsen til en øget vækst, som i 1958 gav grundlag for dannelsen af et aktieselskab under navnet Servodan A/S. Siden har Servodan opnået en dominerende markedsposition inden for kerneområderne lysstyring, anlæg samt salg af elmateriel.



Den 1. november 2008 blev Servodan A/S overtaget af den belgiske familiekoncern Niko Group. Frem til udgangen af 2013 havde den grundlæggerens søn Leif Petersen som administrerende direktør, hvor han gik på pension efter 31 år i firmaet.