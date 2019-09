Børnene har en fest

- Vi arbejder med sang, rytmer, dans og leg i undervisningen, og børnene på vores allerede igangværende onsdagshold har en fest, når de synger sammen, siger Mette Rasmussen i en pressemeddelelse.

Hun håber faktisk at kunne tiltrække endnu flere børn.

- Vi er glade for at kunne give endnu flere børn chancen for at synge hos os og håber, at et ekstra hold på en anden ugedag kan tiltrække endnu flere sangere, siger chefdirigenten.

Man kan tilmelde sig på korets hjemmeside eller bare møde op torsdag 12. september kl. 16.30 på Sønderborg Kaserne.