Sønderjysk ingredienskoncern får ny formand

Efter to utilfredsstillende år blev 2017 et vendepunkt for LGI Denmark. Overskuddet før skat blev løftet fra 60,3 millioner kroner til 122,1 millioner kroner, ligesom omsætningen voksende med 165 millioner kroner til 2,64 milliarder kroner.

I rivende udvikling

Den familieejede amerikanske koncern har i dag globalt 34 fabrikker, 24 salgskontorer og 1.250 ansatte heraf 200 i Gråsten. Koncernen har leveret det ene flotte regnskab efter det andet og vokset sig større primært takket være opkøb.

De senere år er pengene dog investeret i fabrikker for eksempel en helt ny i USA. Det blev der dog lavet om på i juni, hvor Essentia købte den danske konkurrent Scanflavour fra ingrediensproducenten Palsgaard A/S, der var majoritetsaktionær.

I maj oprettede BHJ et nyt selskab i Rusland og i denne måned har man købt Wanganui Coldstorage Ltd i New Zealand med 40 ansatte, der er kendt for sin lammeproduktion, som BHJ ikke før har haft.

LGI Denmarks forventningen til det igangværende år er en positiv udvikling og en indtjening minimum på niveau med 2017.