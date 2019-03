Sønderjysk filmfond: Aabenraa-borgmester er ikke overbevist

Er det en kerneopgave?

Han sukker lidt ved spørgsmålet om, hvad han synes om idéen.

- Jeg måler og vejer alle gode idéer i forhold til, om det er en kerneopgave, og dermed skal den holdes op imod andre ting, vi gerne vil. Derfor vil jeg gerne være lidt klogere, før jeg synes, jeg kan gå ud og forsvare at bruge penge på den, siger han.

Sådan en fond skal nemlig gerne skabe noget meromsætning i kommunen, som han så kan bruge til grundlæggende velfærd, fortsætter han.

- Jeg vil ikke være med til det, hvis det "nok er en god idé". Jeg skal klædes bedre på end det, siger Thomas Andresen.

Han møder tit folk med gode idéer, som han siger.

- Og der plejer jeg at sige, at de kan gå ned i banken, for den lever faktisk af at låne penge ud. Det kan sagtens være, at nogen kan se en fordel i at lave en forretning på det her. Det er bare ikke sikkert, det er en kommunal opgave, siger Thomas Andresen.

Han understreger, at han endnu ikke har taget stilling.

- Men jeg synes, det er for tidligt at lovprise projektet. Jeg vil gerne lige vide noget inden, siger han.