Sønderjyllands Symfoniorkester åbner Christiansfeld Festival

Sønderjylland: Onsdag den 25. april åbner Christiansfeld Festival. Sønderjyllands Symfoniorkester spiller festivalen i gang ved åbningskoncerten. Christiansfeld Festivalen så dagens lys i 2015, og det er ideen at gentage festivalen hvert andet eller tredje år og langsomt opbygge interesse for festivalen, som baserer sig på brødremenighedens musikalske traditioner. Brødremenigheden har en lang tradition for musik, og festivalen afspejler den musikalske forskellighed, der kendetegner menigheden. En musikalitet som strækker sig langt ud over menighedens grænser, og som henvender sig til alle med interesse for musik.