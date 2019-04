Sønderjylland mangler i ny infrastrukturplan

Sønderborg: Midt i marts præsenterede regeringen og Dansk Folkeparti "Aftale om et sammenhængende Danmark - Investeringsplan 2030". Aftalen indeholder investeringer i trafikinfrastruktur for 112,7 mia. kr., der skal binde Danmark bedre sammen. Men i planen mangler der konkrete projekter for Sønderjylland påpeger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen(S).

- Det er helt uforståeligt, at Sønderjylland er fraværende i regeringens og Dansk Folkepartis trafikinfrastrukturaftale. Udviklingen af infrastrukturen i Sønderjylland og Sønderborg Kommune er afgørende for at sikre bedre vilkår for turismen og det lokale erhvervsliv. Vi har derfor udarbejdet en rapport, der peger på en række konkrete infrastrukturprojekter, som vi gerne vil have gennemført i de kommende år. Rapporten er sendt til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med en opfordring til, at materialet inddrages i det fremadrettede arbejde med at udvikle infrastrukturen i Danmark, udtaler borgmester Erik Lauritzen i forbindelse med en pressemeddelelse.