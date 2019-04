Sønderjylland får snart sin første H & M Home

Sønderborg: Hennes & Mauritz er andet end tøj og tilbehør. Det kan sønderborgerne få et indblik i, når den svenske tøjkoncern åbner sin H & M Home nummer 12 herhjemme. Det Sker i Shoppingcenter Borgen fredag 26. april kl. 10.00.

Det bliver samtidig den første af slagsen i Sønderjylland for den ekspanderende boligindretningskæde, som man ellers skal til Kolding eller Esbjerg for at finde den nærmeste af. Butikken fremstår med egen facade og indgang i Borgen, men har tilslutning til tøjforretningen på første plan.

- Gennem de seneste år har vi fokuseret på at renovere og udvide vores butikker, så der er blevet plads til flere afdelinger. Med de 200 nye kvadratmeter, som nu er tilført butikkens salgsareal, bliver der altså plads til H & M Home. Noget som flere af vores kunder har efterspurgt, forklarer butikschef Susanne Hasselager.