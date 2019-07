Sønderjydske scener laver teater om genforeningen

Sønderjylland: Et nyskrevet friluftsspil 'Grænsedragning' vil fra den 8. til den 18. juni 2020 blive opført i Søgårdlejrens park. Det sker i anledning af 100-året for genforeningen. Det er de seks scener bag Sønderjysk Forsøgsscene, som står bag projektet.

- Stykket handler om hvilke personlige konsekvenser, det får for folk, da der bliver trukket en ny grænse. Nogle jublede, men det var ikke lykken hele vejen igennem. Det vil vi gerne belyse i det nye stykke, siger Ole Gaul Nilum fra Det lille Teater i Gråsten, der også er formand for Sønderjysk Forsøgsscene.

Foreningen er en sammenslutning af seks sønderjyske amatørscener, og foreningens formål er først og fremmest at arrangere kurser og få professionelle instruktører ud til scenerne. For 25 år siden lavede Sønderjysk Forsøgsscene også et egnsspil om genforeningen, som blev opført på Dybbøl Banke. Det nye stykke er skrevet af Marie Markvard Andersen, og instruktør er Kristian Hald.

- Normalt sætter vi ikke stykker op i Sønderjysk Forsøgssene, men i enkelte tilfælde gør vi, siger Ole Gaul Nilum.