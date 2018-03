Sønderjyder leverer blod til københavnerne

Årsagen er, at Rigshospitalet fattes blod. Her har forbruget i en periode været så høj, at lageret af donorblod er for lavt. Rigshospitalet har derfor bedt både Odense Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland om hjælp.

De fleste donorer er ifølge Svend Hove Jacobsen glade for at kunne hjælpe. Det samme de ansatte i blodbanken:

- Personalet har aflyst eller flyttet fridage, og nogle dage har vi haft udvidet åbningstid, fortæller Svend Erik Hove Jacobsen.

Tidligere blev de sønderjyske donorer i gennemsnit tappet 1,8 gange om året. Nu foregår det under en gang årligt. Årsagen er, at de danske sygehuse er blevet bedre til at dosere dosis, så patienter med blodmangel hverken får for meget eller for lidt donorblod.

Derfor nedlagde Region Syddanmark i 2016 tappestedet på Danfoss i Nordborg, hvor 600 donorer var tilknyttet. Mange af dem valgte dog at blive donor i Sønderborg i stedet, hvilket nu gør det muligt for Sygehus Sønderjylland med dags varsel at hjælpe Rigshospitalet.