Sønderjyder får kig ind i sygehuset

Sønderborg: Mormor ligger der. Med munden åben, og uglet gråt hår. Ja, ikke engang brillen har hun nået at få af. Men det kommer. For inden længe skal hun opereres.

- Hun har nyresten, og vi venter på anæstesilægen. Vi holder lidt øje med hendes iltning af blodet, for det er ikke for godt. Hun er en gammel ryger, og hun hare røget en forfærdelig masse cigaretter. Så hun har KOL, fortæller sygeplejerske Pierrot Alemny om den gamle kvinde med den kroniske lungesygdom.

Vi er til Forskningens Døgn "Gå fra sans og samling" på Sønderborg Sygehus, og det hele er kun en leg denne lørdag formiddag. En alvorlig leg, men dog en leg. Mormor er en øvelsesdukke, og det er ikke kun tænderne, der er kunstige. Mange af sygehusets medarbejdere er til stede denne dag, hvor man også kan prøve en maskine, der tester for søvnapnø, man kan hjælpe øjenlægen med at finde sygdomme, lære at vaske sine hænder grundigt og se, hvad der foregår under dynen hos en intensivpatient.

Sådan var Lisbeth Enevold for en dag. Hun var figurant, men til daglig sygeplejerske på intensivafdelingen Sønderborg Sygehus. Hun lå i sengen efter et fald på en trappe, der medførte en hjerneblødning.

Klinikleder på bedøvelsesafdelingen, Christian Bruun-Mogensen, brugte en fridag på at "Gå fra sans og samling". Han mener, at det er en god idé for sygehuset på den måde at deltage.

- Jeg tror, at det kan være med til at afmystificere en del, og det er kun til glæde for patienterne. Jeg synes, det er fantastisk, at folk på den måde her kan få et lille indblik i alle de ting, der foregår på sygehuset, siger anæstesioverlægen.