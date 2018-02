Sønderbronx Records kastede om sig med ord lørdag eftermiddag

Sønderborg Ungdomscafe lagde lokaler til den International rap music workshop lørdag eftermiddag, hvor folk med lyst til at rappe havde mulighed for at komme og smide et par rim mellem andre der også elsker legen med ord. Bag arrangement stod Sønderbronx Records, som er et musikfællesskab stiftet af den 27-årige David Ssempebwa.

- Vi ønsker at skabe et musikfællesskab, der kan skabe sammenhold mellem mennesker i alle aldre og ligegyldig hvilken hudfarve de har. Det skal være lige som at gå til fodbold, håndbold eller anden sport, så skal det også være muligt at gå til rap, sagde David Ssempebwa, som gerne havde set flere til lørdagens workshop.

- Desværre er der ikke kommet så mange i dag, men folk skal jo også lige lære os at kende.

Selvom deltager antallet ikke var enormt, var stemningen høj blandt dem, der var dukket op.