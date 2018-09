Sønderborgs unge skal give input til EU

- Vi ved, at klima er i top tre over de vigtigste politiske dagsordener for danskerne. I et område som Sønderjylland er der mange virksomheder, der leverer løsninger på klimaudfordringerne. Det er en bevidsthed, der har forplantet sig i Sønderborg, der har en ambition om at være CO2-neutral fra 2029. Men også uden for Sønderborg har klimadebatten en fremtrædende plads i dansk politik, og vi vil gerne påvirke EU i en mere grøn retning, siger formand for Folketingets Europaudvalg Erik Christensen (S).

Onsdag den 12. september diskuteres EU's budget i Herning, torsdag den 13. september diskuteres sikkerhed, forsvar og terror på Christiansborg i København, tirsdag den 18. september diskuteres EU's politiske og sociale dimensioner i NæstvedDen 3.-4. november rundes det hele af med en folkehøring for 400 deltagere i Odense, der sammenfatter EU-holdningernes danmarkskort. Folkehøringen i Odense strækker sig over to dage, men ellers varer hvert af dialogmøderne 4 timer. De fire dialogmøder afsluttes af en fælles debat med en minister og en række folketingspolitikere. Debatten sendes direkte på TV2's regionale tv-station klokken 19.55 i det område dialogmødet foregår. Den Folkehøring sendes direkte på TV2 News. Deltagerne til fire af arrangementerne er sammensat repræsentativt af Gallup. Ved dialogmødet i Sønderborg, er der dog fokuseret på unge i alderen 18-25 år.

Ønsker for fremtiden EU

Med de fem dialogmøder ønsker Folketingets Europaudvalg at bringe EU-debatten tæt på danskerne og deres hverdag. Formålet er at give den danske befolkning en mulighed for at sætte dagsordenen og samtidig gøre politikerne klogere på, hvad danskerne ønsker for fremtidens EU.

Til mødet i Sønderborg deltager minister for fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V), formanden for Folketingets Europaudvalg, Erik Christensen (S), finansordfører Benny Engelbrecht (S), EU-ordfører og kandidat til Europa-Parlamentet Rasmus Nordqvist (ALT) og Jan Rytkjær Callesen (DF), medl. af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.