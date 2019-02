Sønderborgs summende sommerliv kom bag på marketingstuderende

Fritiden går blandt andet med at være frivillig i studenterforeningen Sønderborg Student Foundation, som laver arrangementer og koncerter for byens studerende. Foto: Henrik Anderson

Jakob Jelsgaard Fich læser til markedsføringsøkonom med en af landets bedste udsigter fra undervisningslokalet i Alsion. Panoramavinduet giver udsigt over Als Sund og hjertet af Sønderborg by, og om sommeren smider de studerende sig i græsset langs vandet i tal, der i første omgang overraskede den studerende fra Tønder. Sønderborg har rigeligt at byde på, konstaterer han.

- Bygningen kan man sgu ikke tage noget fra. Om sommeren har jeg nok en af de bedste udsigter fra et undervisningslokale. Vi har panoramaudsigt over vandet. Det har alle lokalerne på den side, siger Jakob Jelsgaard Fich. 24-årige Jakob Jelsgaard Fich flyttede for to år siden med sin daværende kæreste til Sønderborg. Han vidste, at han ville arbejde med salg, og derfor begyndte han på uddannelsen til markedsføringsøkonom forrige år. Jakob Jelsgaard Fich har sin daglige gang på Erhvervsakademi Sydvest, som har til huse i Alsion-byggeriet langs Als Sund. Uden for kruser vandet i en stærk og kold sydlig vind. På den anden side af sundet rejser et nyt hotel på 19 etager sig i vandkanten ved siden af det nye bibliotek. - Man skal se Sønderborg om sommeren. Det er en flot by. Jeg kommer fra Tønder og er vant til det flade marskland, så jeg synes, det er flot, når landskabet bugter sig. Her er mange bakker, siger han. At det lige blev Sønderborg for Jakob Jelsgaard Fich, handlede mest om omstændighederne, men han er blevet glad for byen. Han er aktiv i Sønderborg Student Foundation, som er en studenterforening, der arrangerer blandt andet koncerter, fester og brætspilsaftener for byens unge. De omkring 1300 studerende samt elever fra flere gymnasiale uddannelser og erhvervsskoler giver Sønderborg et aktivt studiemiljø, fortæller han. Da Jakob Jelsgaard Fich flyttede til Sønderborg, blev han overrasket over, hvor meget aktivitet der var om sommeren. - Især når solen skinner, kommer de unge frem. Rådhustorvet er proppet med borde med unge, der tager på café om eftermiddagen. Nogle vil måske sige, at Aarhus eller København er federe, men byerne kan ikke sammenlignes. Her mangler ikke noget.

Jakob Jelsgaard Fich 24 år gammel.Født og opvokset i Tønder.



Bor i Sønderborg, hvor han læser til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Sydvest.



Er frivillig i Sønderborg Student Foundation, hvor han blandt andet laver markedsføring for foreningens aktiviteter.

Foto: HENRIK ANDERSON Jakob Jelsgaard Fich læser til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Sydvest. Foto: Henrik Anderson

Byen gør meget for de unge Gennem sit arbejde i studenterforeningen oplever han, at især byens mange internationale studerende er aktive. En af forklaringerne kan være, at mange SDU-studerende kommer udefra, og at mange af dem er udlændinge. Derfor har de ikke et stort netværk, hvilket kan være en forklaring på, at de er mere opsøgende. - Mange af dem, jeg læser med på erhvervsakademiet, er fra området, og mange af dem er lidt ældre og har måske børn, siger han. Jakob Jelsgaard Fich valgte selv at blive frivillig i studenterforeningen sidste år. - Når man er ny i byen, er det et godt sted at møde nye mennesker, og jeg manglede noget at bruge min tid på. Her kunne jeg også bruge mine evner inden for marketing. Centrum for de fleste arrangementer er Sønderborg Ungdomscafé. Derudover er et nyt kulturhus for unge på trapperne. Ungehuset Mejeriet består af byens gamle mejeri, hvor man laver auditorium, bar og backstageområde, så der kan afholdes koncerter. Derudover bygges loungeområde og mødelokaler. - Kommunen gør meget for byens unge og for at holde studielivet i gang. Især hvis man tænker på byens størrelse. Vi får penge til vores arrangementer. Har vi brug for et andet sted at være, er man også villige til at hjælpe os. Vi har eksempelvis holdt arrangementer på biblioteket, siger han.

Jakobs tips til Sønderborg En god kop kaffe:Kislings åbnede for få år siden, serverer god kaffe og er populær blandt de studerende. Baggården er et hit om sommeren.



Hvis man skal i byen:



Er man i start-20'erne er Bob's Bier Bar et godt bud.



Gode spisesteder:



Brøggeriet kombinerer restaurant og mikrobryggeri, hvis man er interesseret i øl. Ellers er Café Marcello's og Ib Rehne Cairo også to gode bud på mad om dagen og drinks om aftenen.



Kultur:



Det nye ungdomshus Mejeriet er under opbygning, som nok skal blive godt, men vi venter stadig på, at det åbner.



Sønderborghus er et godt spillested med store navne i alle genrer.



Det nye bibliotek giver flotte rammer om mange kulturoplevelser.



Om sommeren er der flere små musikfestivaller og enkeltstående udendørskoncerter i byen. Eksempelvis Rock i Mølleparken og Stella Polaris.



Boligsituationen:



Det er nemt at finde noget at bo i. Både kollegier og privat leje. Jeg bor selv i en toværelses, der blev bygget for godt 10 år siden, og det er til at betale sig fra.



Andet:



Området langs Als Sund er flot om sommeren, og her sætter mange sig med en øl i eftermiddagssolen. Græsområder omkring Sønderborg Slot er også et dejligt sted at smide sig. På den anden side af slottet er i øvrigt den bynære strand Fluepapiret.



Ringriderfesten skal man opleve. Det er en byfest.

Foto: HENRIK ANDERSON Markedsføringsøkonomen håber, at uddannelsen kan føre til en karriere, der kombinerer interessen for tøj og mode med salg. Foto: Henrik Anderson

SDU udvider Byggeriet Alsion er fra 2007, og det samler de videregående uddannelser i Sønderborg. Her ligger bygning efter bygning som moduler ved siden af hinanden med ansigtet ud mod Als Sund, lige ved siden af togstationen og Kong Christian den X's Bro, som forbinder universitetet med midtbyen. Alsion udvides efter behov, og der lægges for tiden sidste hånd på den 11. bygning, som skal huse det nye Center for Industriel Elektronik, der blandt andet bringer nye ingeniøruddannelser til byen. Udover SDU, som især er hjem for mange ingeniørstuderende, huser byggeriet Erhvervsakademi Sydvest og Videnspark Alsion, hvor vidensvirksomheder lejer sig ind. Hjertet i byggeriet er den centrale bygning med fælles kantine og den store koncertsal, der på ydersiden er udsmykket af den islandske kunstner Olafur Eliasson. Koncertsalen lægger både scene til Sønderjyllands Symfoniorkester, koncerter, standup med mere.

Studieboliger i Sønderborg Der er seks kollegier i Sønderborg med omkring 900 værelser og lejligheder.Alssund-Kollegiet er byens nye kollegie, der bygges på havnen ved siden af det nye bibliotek og dermed tæt på universitetet. Med sine 153 nye boliger erstatter det nye kollegie Borgmester Andersens Kollegiet og Parkkollegiet i Ulkebøl, som omdannes til almene familieboliger.



Huslejen i det nye kollegie ligger på 3100 kroner for en etværelses lejlighed med køkken og bad. Der er også enkelte halvandetrumsboliger for par eller enlige med barn.



Der er boliggaranti for unge, der starter uddannelse i Sønderborg, hvis de bor uden for postnumrene 6200 til 6499.

Foto: HENRIK ANDERSON 24-årige Jakob Jelsgaard Fich er færdig med sin uddannelse til sommer. Foto: Henrik Anderson

Sønderborg på lånt tid Da Jakob Jelsgaard Fich flyttede til Sønderborg, havde han ikke lagt nogen klar karrierevej, men byen viste sig at have den rette uddannelse for ham. - Egentlig tænkte jeg bare, at jeg skulle arbejde, men det gik op for mig, at det nok var en god idé at få en uddannelse. Uddannelsen til markedsføringsøkonom er en toårig videregående uddannelse, hvor de studerende undervises i markedsføring, erhvervsøkonomi, erhvervsret, salg og markedskommunikation samt organisationsstyring. Det er en bred uddannelse, som sender unge ud i mange forskellige jobs og videre uddannelse. Jakob Jelsgaard Fich er færdig til sommer og håber på at komme ind som salgselev hos modetøjsvirksomheden Bestseller. Her vil han kombinere interessen for tøj og mode med sine kvalifikationer som fundamentet for en karriere i salg. - Jeg kan godt lide at tale, og jeg dur ikke til at sidde på et kontor hele dagen. Jeg brænder for at sælge, og jeg vil ud til kunder og have en dialog, og så er det en personlig sejr, når man lykkes med salget, siger han. Sønderborg er dog på lånt tid for Jakob Jelsgaard Fich. Når han er færdig med sin uddannelse, søger han længere nordpå. Bestseller holder til i Brande, og plan B er en overbygning inden for markedsføring enten i Odense eller i Aarhus, hvor hans bror og mange af hans kammerater fra hjemstavnen bor.

Studiebyen Sønderborg Der er omkring 1300 studerende i byen. 226 nye studerende begyndte 1. september på Syddansk Universitet i Sønderborg. Det var 24 studerende flere end sidste års optag.Sønderborg har mange internationale studerende. De senere år har andelen af internationale studerende optaget på SDU ligget mellem 70 og 80 procent.



Byens videregående uddannelser er samlet i byggeriet Alsion, der ligger centralt i byen ned til Als Sund. Her har Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Sydvest til huse.



Erhvervsuddannelser kan blandt andet tages på EUC Syd.