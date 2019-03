Sønderborgs skoler kæmper om eleverne

Sønderborg: Mange af Sønderborgs skoleelever går ikke på den skole, de burde, ifølge skoledistrikterne.

Det viser en analyse foretaget sidste efterår.

Analysen får nu politikerne til at interessere sig nærmere for årsagerne til de mange "distriktskrydsere".

- Analysen peger tydeligt på, at det store antal distriktskrydsere skaber nogle problemstillinger, som vi er nødt til at forholde os til. I første omgang tager vi en drøftelse med skolelederne for at høre, hvad de oplever ud over det, som tallene fortæller os, og så vil vi på et seminar gå i dybden. Når vi er godt oplyst, må vi se på, hvordan vi sikrer en skolestruktur, som fungerer for både børn, forældre og skoler, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Claus Klaris, i en pressemeddelelse.