Sønderborgs nye bydel indvies med folkefest

Et af Sønderborg største projekter nogensinde, Byens Havn, indvies fredag aften med aktiviteter på havneområdet og i de nye bygninger på havnefronten.

Sønderborg: I 2008 dryssede stjernearkitekten Frank Gehry verdensklasse over Sønderborg. Han afleverede sin masterplan for industrihavnen i Sønderborg, som skulle udvikles til en ny bydel med boliger, erhverv og kultur. Siden er bygning efter bygning skudt op langs havnefronten, og det fejrer Havneselskabet i samarbejde med Bitten & Mads Clausens Fond samt Sønderborg Kommune fredag aften. Den nye bydel rummer blandt andet Multikulturhuset, P-hus, Havbo, Videnshuset, kollegiet og Hotel Alsik.

Folkefesten foregår fra klokken 18.00, og klokken 19.00 holder borgmester Erik Lauritzen (S) og Peter Mads Clausen, formand for Bitten & Mads Clausens Fond, åbningstalerne. Folkefesten afsluttes klokken 22.00 med fyrværkeri arrangeret af Hotel Alsik.

På hovedscenen vil der være musik, taler og akrobatik. Det er komiker Thomas Warberg, der er konferencier på hovedscenen, hvor han også vil underholde klokken 21.30.

På Alssunkollegiet er der rundvisninger klokken 18.30, 19.30 og 20.30 med plads til 20 personer pr. tur. Det er efter først til mølle. Der vil også være ungdomsfest i kollegiets gårdhave.

I Multikulturhuset vil der også være rundvisninger klokken 18.30, 19.30 og 20.30 med plads til 20 personer pr. tur. Sønderjysk Pigekor synger i cafeen klokken 19.30.

I Multikulturhusets udstillingslokale, Xbunker er der klokken 18.30 fernisering på udstillingen "Menneske og Klima". Ved ferniseringen uddeler Sønderjyllands Kunstskole den første Sønderborg Artprize nogensinde. I multikulturhusets store klokken 18-20 kan man høre foredrag og stille spørgsmål til YouTube'erne Mikkel og Emil Trier, som er kendt for deres Minecraft-videoer.

På Hotel Alsik er Point of View åbent. Der vil ikke være mulighed for at forudbestille plads. Klokken 19.00-21.00 rykker Hotel Alsik gryderne udenfor og serverer gratis mad.

På havnen er der Blå Flag-aktiviteter og, flådeskibet Søløven og marinehjemmeværnets Budstikken har åbent på vandet.

Der vil også være boder med mad og drikke på havneområdet. Se hele programmet på www.sonderborg.dk/byenshavn