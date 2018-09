Sønderborgs første krydstogtskib nærmer sig

Hele Sønderborg er i gang og nærmest på den anden ende for at give de 450 krydstogturister med skibet Saga Pearl II det bedste indtryk af området. Flere skulle nemlig gerne følge i kølvandet på det første.

Sønderborg: Det er mange års forarbejde, der kulminerer, når Sønderborg søndag den 7. oktober får besøg af sit første krydstogtskib. For ikke alene skulle det hele gerne klappe, men dagen skulle også gerne efterlade så godt et indtryk hos gæster og rederi, at det igen sender krydstogtskibe til byen.

Det hele begyndte for nu ni år siden - i 2009. Tidligere byrådsmedlem, Karsten Schøn, har i flere år være rejsearrangør med krydstogt som speciale via sit firma, Seadane Travel.

- Når jeg har været rundt i havnebyer og set, hvordan man nogle steder kommer ind i industriområder for at skulle køres ind til byerne, tænkte jeg, at Sønderborg med sin placering da virkelig har noget at byde på, fortæller Karsten Schøn, der dengang tog ideen op med sine politiske kollegaer i byrådet. Det blev samtidig begyndelsen på en lang proces.