Sønderborgs borgmester: Lad os gøre det til en lang fest

Sønderborg: Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen(S), har svært ved at finde den store skuffelse frem efter udmeldingen fra Aabenraa:

- Vi har ikke haft nogen forventning om, at de ville bidrage i forhold til interessentskabet, men dog løfter opgaven med at spærre af og tage sig af de trafikale ting. Det er jo heller ikke gratis. Her ud over håber jeg bare, at de vil få det bedste ud af dagen og gøre den rigtig festlig for dem, der kommer og ser rytterne cykle forbi. Vi skulle gerne have en lang fest fra Vejle til Sønderborg, siger Erik Lauritzen om etapen, der afslutter Tour de France besøget i Danmark, inden ryttere med følge flyves til Frankring.

Løbsstarten i 2021 køres som bekendt med tre etaper den 2., 3. og 4. juli, hvor sidstnævnte altså går fra Vejle til Sønderborg.

Ud af det oplyste budget på ca. 90 millioner kroner bidrager Sønderborg med 10 millioner kroner i forhold til interessentskabet.