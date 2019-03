Sønderborgs børn og unge skal være røgfrie i 2030

Hver dag rundt omkring i Danmark begynder 40 nye børn og unge at ryge. Det har Sønderborg Kommune nu forpligtet sig til at få bragt ned. Arkivfoto

Om 11 år skal ingen børn og unge i Sønderborg Kommune begynde at ryge. Målet er også, at under fem procent af de voksne stadig smøger den. Kommunen vil kvæle røgen ved at tilslutte sig partnerskabet Røgfri Fremtid.

Sønderborg: Står det til Sønderborg Kommune, skal både unge og gamle kvitte tobakken i løbet af det næste årti, og børn skal slet ikke begynde at ryge. Kommunen går med i partnerskabet Røgfri Fremtid, som Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden står bag. Det forpligter Sønderborg Kommune til at arbejde for, at alle børn og unge under 18 år bliver røgfrie, og at under fem procent af de voksne ryger i 2030. 58 andre kommuner, Kommunernes Landsforening og Region Syddanmark har også tilsluttet sig projektet. - Det næste store skridt bliver nu en dialog med berørte grupper om, hvordan vi får det gennemført, siger Helge Larsen (S), formand for sundhedsvalget.

Brev til skolerne Sønderborg Kommune er allerede i gang. Alle folkeskoler er blevet bedt om at overveje, hvordan de kan sikre en hverdag helt uden tobaksrøg. Dvs., at der heller ikke må ryges uden for skolernes matrikler. På samme måde ønsker kommunen at forbyde rygning i arbejdstiden for alle kommunalt ansatte, uanset om de sidder på kontor eller har arbejdsplads i det fri. Hver dag er der 40 børn og unge over hele landet, der begynder at ryge. Men allerede i 2021, altså om tre år, ønsker sundhedsudvalget, at 25 procent færre børn og unge ryger i Sønderborg Kommune. Samtidig skal antallet af daglige rygere reduceres fra nu 18,5 procent til 13 procent. Projektet Røgfri Fremtid giver Sønderborg Kommune adgang til at dele viden med de øvrige deltagere. Partnere bliver også inviteret til workshops, seminarer og konferencer med førende eksperter på området.