Sønderborgs ProjectZero inviterer Folkemødet til Klimasamtale-spil

Sønderborg: ProjectZero inviterer alle Folkemødets deltagere til et Klimasamtale-spil, som skal fremme samtalen om klimaomstilling med fokus på både udfordringer og dilemmaer. Det sker i Energibyernes telt, hvor Danmarks syv Energibyer i samlet flok opfordrer alle til konkrete klimahandlinger under mottoet: Gør noget nu!

Igen i år deltager ProjectZero på Folkemødet på Bornholm, både for at få ny inspiration og gode idéer til nye indsatser, men også for at sætte grønne Sønderborg-fingeraftryk på Folkemødets debatter.

- Siden vi introducerede Klimasamtale-spillet i Sønderborg i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen, har vi haft en masse spændende borgersamtaler om den lokale klimaomstillings udfordringer og dilemmaer - og klimaværktøjet har vist sig at være perfekt til at skabe en samtale med fokus på de nødvendige klimahandlinger. Nu skal Klimasamtale-spillet afprøves i fuld skala, siger Peter Rathje, administrerende direktør for ProjectZero.

ProjectZero og Energibyernes telt findes på Nordlandspladsen B8, Energiens område.