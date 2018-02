Sønderborgs Mødrehjælp er kommet godt fra start

Sønderborg: Mødrehjælpen Sønderborg har netop gennemført den første ordinære generalforsamling. 25 personer mødte frem i Frivillighedens Hus i Perlegade, hvor lokalformand Lisbeth Skyum bød velkommen og aflagde beretning. - Det har været et forrygende første år her i vores nystartede lokalforening i Sønderborg, og det har det udelukkende været på grund af jer og alle de frivillige timer, I har lagt i arbejdet med butikken og med arrangementer for vores målgrupper, sagde Lisbeth Skyum. Mødrehjælpens hovedopgave er at hjælpe familier i sårbare og udsatte situationer. Organisationen tæller i dag en stribe af ansatte professionelle folk, som tager sig af alle de henvendelser, der kommer fra gravide og børnefamilier. Og selv om navnet er Mødrehjælpen, er fædre lige så velkomne. Hjælpen kan have mange årsager - for eksempel vold i hjemmet, spørgsmål omkring skilsmisse, udfordringer med uddannelse og arbejdsmarkedslovgivning eller bare behov for en snak med personale eller ligestillede.