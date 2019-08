Sønderborgs CO2-udslip falder fortsat

Sønderborg: Den samlede CO2-udledning i Sønderborg Kommune er siden 2007 reduceret med 38,3 procent, og alene i 2018 er CO2-udledningen reduceret med 2,7 procentpoint.

Det viser en netop offentliggjort rapport om kommunens samlede CO2-udledning for perioden 2007 til 2018. Rapporten viser til gengæld også, at energiforbruget i Sønderborg-området i 2018 er steget.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra ProjectZero, der står i spidsen for Sønderborg Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2029.

- Jeg glæder mig over, at Sønderborg-områdets CO2-udledning fortsat er faldende, og at vi stort set følger ProjectZero-visionens mål. Rapporten bekræfter mig ligeledes i, at vi skal have fuldt fokus på implementeringen af de 50 projekter, som er beskrevet i Roadmap2025, så vi også kan få nedbragt vores energiforbrug, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen (S).