Sønderborgmotorvejen åben igen efter uheld

Dybbøl: Sønderborgmotorvejen er igen åben, efter et uheld lukkede vejen i østgående retning her til morgen. Uheldet skete i sporet mod Sønderborg, og trafikken blev dirigeret over afkørsel 10. Et vidne fortæller til JydskeVestkysten, at der er tale om tre personbiler, der er kørt sammen. Ifølge politiet er en person kørt til kontrol på sygehuset.