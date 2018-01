Sønderborger vendt hjem fra Tyrkiet og straks sendt i fængsel

Adel Abed fra Sønderborg ringede har været efterlyst af Sydøstjyllands Politi siden 2014 er nu vendt hjem fra Tyrkiet. Han blev hentet af politibetjente i Billund Lufthavn fredag aften, og lørdag modtog han en dom på seks at halvt års fængsel for hjemmerøveri i Fredericia og røveri i Ribe.

Sønderborg-Horsens: Den 32-årige Adel Abed, der har været fængslet in absentia siden 22. september 2014 for blandt andet hjemmerøveri og besiddelse af skydevåben, fik lørdag dom ved Retten i Horsens.

Han blev fremstillet i et grundlovsforhør lørdag, hvor han erkendte et hjemmerøveri i Fredericia, et røveri i Ribe, tyverier og besiddelse af skydevåben. Han blev idømt seks et halvt års fængsel i en straksdom, som han modtog.

Den 32-årige mand har tidligere boet i Sønderborg, men han stak af i 2014, og han har været efterlyst lige siden.

- Men i fredags meddelte han til Sydøstjyllands Politi, at han ville komme med flyet fra Tyrkiet til Billund Lufthavn klokken 1900. Her stod politiet derfor klar til at modtage og anholde ham, siger senioranklager Gitte Dyhr Thomsen fra Sydøstjyllands Politi.

- Den endelige dom lød på seks et halvt års fængsel for de fem sigtelser og for en reststraf, som han havde på 859 dage fra en dom fra Retten i Sønderborg i 2011, siger Gitte Dyhr Thomsen.