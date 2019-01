Sønderborgensere styrer tiden til VM i håndbold

Sønderborg: De erfarne tidtagere, Ernst Høhrmann og Svend Zachariassen, kan skrive en ny turnering på CV'et. De er blevet udnævnt til at sidde ved langbordet og styre tiden under VM i håndbold for herrer.

- Det bliver en stor oplevelse, og vi glæder os, siger Ernst Høhrmann.

Det er første gang, at duoen er med til VM for herrer, og de har tidligere deltaget som tidtagere til VM for kvinder i 2015. Makkerparret er faste tidtagere i Broager Sparekasse Skansen, når SønderjyskE spiller hjemme, og Ernst Høhrmann ser udnævnelsen som en anerkendelse på et mangeårigt arbejde.

- Det er et stort skulderklap både for os og SønderjyskE at kunne være med, og jeg ser frem til god håndbold, siger han.