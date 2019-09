Sønderborgdreng i DM-finale

Som tre-årig satte Mads Sjøholm sig første gang op på en crosser. 19 år senere kan han vinde danmarksmesterskabet i Nybøl.

Nybøl: Hans farfar har været landstræner. Hans far har været landstræner. Nu kører Mads Sjøholm selv motocross på højt plan. - Det ligger til familien. Udover at være landstræner kørte min far også på højt niveau i flere år. Jeg var med ude i klubben i Nybøl som treårig, det var der jeg begyndte at køre, og det har været den vigtigste del af mit liv siden, fortæller Mads Sjøholm. Den 22 årige motocrosskører vandt i 2017 bronze ved DM, og han måtte se sig selv ude af 2018-sæsonen på grund af skader. Nu er han tilbage, og før finalerunden i Nybøl har han placeret sig på en samlet andenplads. På søndag kan han vinde mesterskabet. - At gå et helt år uden motocross har kun motiveret mig endnu mere til denne sæson, jeg var bange for, om skaderne og den lange pause ville gå ud over min præstation, men jeg har aldrig før lagt nummer to i DM, siger Mads Sjøholm, og fortsætter: - Nu ligger jeg på andenpladsen lige op til finalen. Jeg kan mærke, at det motiverer mig ekstra meget op til ræset på søndag. Det bliver spændende at se, om der også skulle være nogle sommerfugle i maven på dagen, de er der ihvertfald ikke endnu, fortæller Mads Sjøholm, som til hverdag studerer i Århus.

Mads Sjøholm ligger i øjeblikket på en samlet andenplads i Danmarksmesterskabet og kan med et godt løb ende på førstepladsen. Foto Per-Foto

Det er en livsstil Selvom de sidder på motoriserede køretøjer, er motocross en fysisk krævende sport, og derfor er Mads Sjøholm ude og træne sig selv fysisk hver eneste dag. Crosserne står nede ved hans far på Als, og han kan derfor sjældent træne på crosser mere end to gange om ugen. - Han skal jo køre ud til mig med maskinerne. Så vi mødes to gange om ugen på baner rundt omkring i Danmark. Det er ikke som en helt almindelig sport, motocross er en livsstil mere end en hobby, siger Mads Sjøholm. Under Mads Sjøholms opvækst har familien været på mange motocrossture i både Danmark og Tyskland. - På turene bor man ofte i kassebiler eller autocampere, vi kører jo ud med maskinerne og bor sammen ved banerne i flere dage, så det er helt klart noget andet end at gå til fodbold i den lokale fodboldklub. Sporten er tidskrævende og kan være svær at få ind i skemaet, men er det ikke noget jeg vil være foruden. Jeg har tænkt mig at køre indtil kroppen siger stop, fortæller Mads Sjøholm.

Slutter af med et brag For Mads Sjøholm bliver det godt at vende hjem til Nybølbanen igen. Han har kørt på banen i mange år, og han håber, at kendskabet kan give ham en ekstra fordel på søndag. - Jeg kender banen godt, det kan hjælpe lidt. Planen og håbet er jo at vinde mesterskabet. Ligegyldigt hvad skal jeg bare ud og give den fuld smadder. Det er sidste løb i sæsonen, så der er ingen grund til at holde tilbage. Jeg ville også fortryde det hele vinterpausen, hvis jeg ikke sluttede af med et brag, mest af alt glæder jeg mig bare til at komme ud og køre, og få set de lokale igen, fortæller Mads Sjøholm.